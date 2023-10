Torneio de Futsal Solidário busca arrecadar brinquedos para crianças

Visando o incentivo à solidariedade e á prática de esportes, acontecerá neste sábado (6), a partir das 18h, o 3º Torneio de Futsal Solidário, na quadra do Ginásio Poliesportivo Eduardo Milanez da Lagoa Maior, em Três Lagoas.

O evento tem como objetivo de arrecadar brinquedos para serem doados em ações sociais para crianças carentes no bairro Osmar Dutra. Haverá premiação de troféu para primeiro, segundo e terceiro lugar.

As inscrições estão abertas. Para participar cada equipe deverá doar no mínimo 12 brinquedos. A competição contará com 16 equipes. O evento tem apoio da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer (Sejuvel).

