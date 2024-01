Totem digital é instalado no Paço Municipal de Três Lagoas para facilitar pagamentos

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle (Sefirc), disponibilizou um novo serviço para os contribuintes facilitarem o pagamento de guias, como IPTU e ITBI’s, utilizando cartões de crédito e débito.

O novo totem, instalado no saguão do Paço Municipal, oferece uma alternativa conveniente e acessível para aqueles que desejam efetuar pagamentos à vista ou optar pelo parcelamento utilizando cartões de crédito e débito. Vale ressaltar que o totem aceitará todas as bandeiras, proporcionando aos moradores uma gama de opções para efetuarem suas transações de forma rápida e segura.

Esse avanço na forma de pagamento tem como objetivo facilitar a vida dos contribuintes, proporcionando mais comodidade e agilidade no processo de quitação de guias municipais. A prefeitura reforça seu compromisso em adotar soluções inovadoras que beneficiem diretamente a população, tornando os serviços mais acessíveis e eficientes.

A secretária Municipal de Finanças, Receita e Controle, Soyla Garcia, convida a comunidade de Três Lagoas a usufruir dessa nova facilidade e ressalta a importância de manter em dia os compromissos fiscais para contribuir com o desenvolvimento e manutenção dos serviços municipais.

Serviço

Para mais informações, os populares podem entrar em contato com a Sefirc pelos canais (67) 992140322 (somente mensagem via WhatsApp) ou pelo e-mail: tributacao@treslagoas.ms.gov.br.

O Paço Municipal fica localizado na avenida Rosário Congro com a avenida Antônio Trajano dos Santos, no Centro da cidade.

* Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas