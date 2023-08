Tradicional Festa do Folclore começa na próxima semana

A tradicional Festa do Folclore de Três Lagoas começa na próxima semana, de 17 a 20 de agosto na Esplanada da Noroeste do Brasil (NOB), área central da cidade. A comissão organizadora trabalha a todo vapor na montagem da estrutura da festa, que deve atrair cerca de 15 mil pessoas por dia, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes.

Entre as atrações da festa estão os shows com a Banda Raça Negra, Roberta Miranda, Mato Grosso e Matias e Guilherme e Santiago, além dos artistas locais e apresentações culturais.

A praça de alimentação com comida típica será comandada por 21 entidades e associações. O evento contará também com 70 barracas de artesanato que ficarão localizadas no barracão da Maria Fumaça, com identificação e decoração toda voltada para o tema da festa.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, os preços dos produtos que serão comercializados na festa serão acessíveis, pois o prefeito pediu para não haver exploração nos valores. O esquema de segurança também já foi definido para garantir tranquilidade para quem vai prestigiar a festa.

O prefeito destacou que serão quatro grandes shows para a população de Três Lagoas que, segundo ele, é merecedora de bons eventos. Guerreiro já havia anunciado que neste ano pretendia realizar um grande evento. Além dos shows, haverá ainda praça de alimentação e apresentações culturais.

Essa será a 33ª edição da Festa do Folclore que, além de garantir diversão para o público que vai prestigiar, ainda proporciona renda para as entidades com barracas no local. Os recursos ajudam no custeio dos projetos oferecidos por essas instituições.

HISTÓRIA

A Festa do Folclore de Três Lagoas foi idealizada pelo ex-prefeito José Lopes, em 1983. Depois dele, outros gestores asseguraram a realização do evento. Inicialmente a festa tinha um cunho educativo, através das escolas, e com o passar dos anos, tomou grandes proporções, sempre mantendo o resgate da cultura folclórica, quando se comemora o Dia do Folclore.