Tradicional Paço Municipal Rosário Congro volta a ser gabinete de prefeito

Centralizado no coração de Três Lagoas, o Paço Municipal Rosário Congro marcou o desenvolvimento e crescimento da cidade. O imóvel está tombado como patrimônio histórico e foi reinaugurado, nesta sexta-feira (22), após obras de restauração. O tradicional lugar, que fica em frente à praça Ramez Tebet, voltará a sediar o gabinete do prefeito da cidade. “Essa reforma foi uma forma de homenagear todos os prefeitos que marcaram a história e contribuíram com a cidade. Retornamos para o local a parte de tributação, finanças, gabinete e licitação para facilitar o acesso da população”, disse o prefeito Angelo Guerreiro.

A partir de agora, vão funcionar oficialmente no Paço Municipal, a Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle (Sefirc), Departamento de Tributação (IPTU e tributos), Departamento de Fiscalização (alvará e serviços relacionados), Departamento de Licitação, além do gabinete do prefeito e assessorias.

Apesar de manter as características originais externas do prédio, este foi adaptado para garantir melhor acessibilidade. O Paço Municipal foi construído em 1947 pelo então prefeito, Rosário Congro.

O empresário Rosário Congro Neto, diretor-geral do Grupo RCN de Comunicação e neto do ex-prefeito Rosário Congro, participou da solenidade de reinauguração e destacou a importância de se manter um local como esse em atividade. “Eu tenho muita gratidão pela atual administração, que decidiu restabelecer a utilidade desse prédio após tantos anos. Essa é uma obra que transcendeu décadas e décadas sediando a administração pública municipal. Lembro que no cinquentenário de Três Lagoas, por força de lei, esse prédio passou a ser denominado Paço Municipal Rosário Congro em homenagem ao meu saudoso avô. É um motivo de alegria para nós e para todas as famílias que podem ter entre os membros pessoas devotadas às causas públicas”, destacou Rosário Congro Neto.

Curiosidade

Como a prefeitura não contava com muitas repartições, e considerada ampla para a época, o prédio serviu para abrigar também a Câmara de Vereadores e o Fórum da Comarca. Durante o dia, o judiciário utilizava o plenário da Câmara, onde funcionará o Setor de Tributação, para realizar audiências. No período da noite, as instalações serviam para a realização das sessões da Câmara.

O prédio foi tombado como patrimônio histórico de Três Lagoas em 2013. Antes disso, a necessidade de ampliar o número de salas e departamentos municipais fez com que boa parte da estrutura original fosse ampliada, preservada a fachada do Paço Municipal com as mesmas características de quando foi construído.

“Não realizamos uma simples reforma e não é somente a reinauguração de um prédio de 76 anos. O objetivo é melhorar o atendimento para os contribuintes oferecendo qualidade no dia a dia. Foi com a essa intenção que transferimos alguns serviços para esse local”, pontuou o prefeito de Três Lagoas.