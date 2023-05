Traficante é preso em flagrante ao comercializar drogas próximo de escola na Vila Zuque

Um homem, de 31 anos foi preso em flagrante pelos policiais civis da 3ª Delegacia, pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Vila Zuque, em Três Lagoas.

Segundo o registro policial, o homem comercializava a droga próximo da escola municipal do bairro, ele foi preso na tarde de quinta-feira (25), após denúncias anônimas.

Ainda de acordo com as informações policiais, os policiais assim que obtiveram a informação realizaram diligências na região quando abordaram o homem, com ele foi encontrado 11 porções de crack, todas embaladas prontas para à venda e um simulacro de arma de fogo.

O traficante foi preso e levado para 3ª Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante, em seguida encaminhado para penitenciária de segurança media de Três Lagoas.

A Polícia Civil informa que continuará intensificando suas diligências para o combate ao tráfico de drogas, denúncias poderão ser realizadas através do telefone/whatsapp (67) 3524-3224.