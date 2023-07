Traficantes são presos e esconderijo de drones e drogas desmantelado pela polícia

Três pessoas foram presas por policiais da Terceira Delegacia da Polícia Civil de Três Lagoas, durante uma operação para combater o tráfico de drogas em presídios, no município. As investigações começaram no início de 2023 e as prisões ocorreram, nesta quarta-feira (12), no bairro Vila Haro.

A equipe policial recebeu uma denúncia e encontrou na avenida Rafael de Haro um esconderijo de drogas e drones utilizados na ação criminosa. Os suspeitos presos são conhecidos do meio policial e foram flagrados embalando as drogas, que seriam arremessadas para dentro da Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas.

Durante a operação, foram apreendidos dois drones, cinco baterias, porções de cocaína, maconha, além de um caderno de anotações e dois celulares pertencentes aos suspeitos. A terceira delegacia informou que as investigações sobre o caso continuam em andamento, com o objetivo de identificar outros suspeitos envolvidos na ação criminosa.

