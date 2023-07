Traficantes são presos em ação conjunta da PM de Três Lagoas e SP

Traficantes foram presos numa ação em conjunto da Força Tática do 2°BPM e uma equipe do TOR (Equipe Tática de Operações Rodoviárias), da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na rodovia Marechal Rondon.

Segundo as informações do boletim de ocorrência, uma dupla foi presa, após tentativa de levar quatro tabletes de maconha de Três Lagoas para Andradina (SP).

Durante a vistoria no veículo ocupado pela dupla, foram encontrados quatro tabletes de maconha, que após pesadas totalizou 3,018 kg.

Para os policiais, os traficantes informaram que pegaram a droga no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas e entregariam em Andradina. A dupla foi presa e encaminhada juntamente com a droga na Delegacia de Polícia Civil, de Castilho (SP).