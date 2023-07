Traficantes são presos em praça embalando drogas para enviar pelos Correios

Dois traficantes foram presos e 13 quilos de maconha apreendidos, pela equipe da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar, na tarde desta terça-feira (25), no Centro de Três Lagoas. A PM recebeu uma denúncia, pelo 190, que relatava que estaria ocorrendo tráfico de drogas na praça da Igreja Sagrado Coração de Jesus, mais conhecida como Igreja Matriz, onde dois homens estariam vendendo entorpecentes.

Quando a equipe chegou ao local, viu a dupla, que ao perceber a aproximação policial tentou fugiu correndo. No entanto, eles foram presos. Um dos suspeitos, de 25 anos, estava com uma caixa de papelão embalada com papel pardo e ao ser questionado sobre a denúncia de tráfico de drogas, acabou confessando. Ele contou que na caixa havia oito “tabletes” de maconha e que encaminharia o entorpecente pelos Correios.

Ele contou aos policiais que na própria residência havia outra caixa igual aquela. O outro traficante, de 23 anos, informou estar no local para entregar uma nota fiscal (que estava em seu bolso) e um celular para o colega detido. Segundo o suspeito, a nota seria colocada na caixa que continha as drogas para realizar a remessa pelos Correios.

Os policiais foram até a residência, na rua Zuleide Perez Tabox, há aproximadamente 500 metros da praça, e localizaram outros dez tabletes de maconha em uma caixa, pesando 7 quilos e 217 gramas. Além da droga, foi encontrado embalagens, balança e outros objetos usados para o preparo e separação da droga.

Eles foram presos em flagrante e encaminhados até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).