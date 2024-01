Trágico acidente na BR-158 abre triste ranking de mortes em rodovias federais

Foi identificada a vítima fatal do acidente fatal, envolvendo uma moto e um carro na tarde deste domingo (21), no KM244, da rodovia BR-158, em Três Lagoas.



Mário Sérgio da Silva Costa, 33 anos, pilotava uma moto no sentido Três Lagoas, pela rodovia BR-158, quando acabou sendo atingido pelo carro, que era dirigido por Danilo Hoton Strum Alves, 34 anos, que fazia o sentido oposto.

Continue Lendo...



Para os agentes da (PRF) Polícia Rodoviária Federal, Danilo relatou que uma lâmina de água na pista, teria o feito aquaplanar e perder o controle, invadindo a via contrária e colidir frontalmente na moto, que era pilotada por Mário César. A vítima não teve chances de reagir, sendo atingida violentamente pelo carro e indo parar no interior do automóvel, onde morreu na hora.



Danilo Hoton Strum Alves, foi submetido ao teste de b,onde acusou como positivo para a ingestão de álcool, caracterizando crime de trânsito, ingerir bebidas alcoólicas e dirigir veículo automotor. Danilo recebeu voz de prisão e foi apresentado pela PRF, na Depac Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi decretada a prisão em flagrante, por Homicídio Culposo “quando não se tem a intenção de matar”, na direção de veículo automotor.



Com o acidente deste domingo, onde Mário Sérgio da Silva Costa, perdeu a vida em um violento acidente, Três Lagoas, tem seu primeiro trágico registro de acidente com mortes em rodovias, sendo registrado o primeiro óbito, em uma rodovia federal, que corta o município.