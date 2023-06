O trailer odontológico, que oferece tratamento dentário para os alunos das escolas municipais e para as crianças matriculadas no Centro de Educação Infantil (CEI) de Três Lagoas, está realizando atendimento na creche do Novo Oeste.

O projeto é da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria de Educação e já atendeu mais de 700 pessoas na cidade.

Confira a reportagem abaixo: