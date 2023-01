Nesta terça-feira (24), o trailer odontológico, disponibilizado pela Prefeitura de Três Lagoas, começou a realizar os atendimentos na USF do São Carlos. O serviço é gratuito e voltado para as crianças.

Esse é o primeiro local de atendimento do trailer em 2023, que ficará até o final do mês. O serviço geralmente é disponibilizado ao lado de creches e escolas, mas devido ao período de férias, a prefeitura decidiu prestar atendimento no bairro São Carlos.

Confira a reportagem completa: