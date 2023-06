Transexual é agredida na avenida Clodoaldo Garcia

Uma ocorrência de agressão foi registrada pela Polícia Militar, na noite desta terça-feira (27), em Três Lagoas. Uma transexual foi agredida por dois homens, na avenida Clodoaldo Garcia, por volta de 23h.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima alegou ter sido espancada por dois suspeitos, que percorriam a região em bicicleta. A dupla teria feito a abordagem e começou a ofendê-la. Depois, com pedaços de madeiras, passaram a agredi-la. Ainda segundo o boletim de ocorrência, após a agressão, os dois fugiram do local.

A transexual sofreu hematomas e, depois de relatar o fato aos policiais militares, ela foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi registrado o boletim de ocorrência.