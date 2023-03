Transporte de pacientes oncológicos passará a sair de novo local

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa aos usuários do transporte municipal que fazem tratamento oncológico pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nas cidades de Campo Grande e Barretos, que a partir do dia 06 (segunda-feira), o ponto de ônibus será no recém-construído Terminal Urbano Municipal do transporte público urbano.

Atualmente, o local de acolhimento e partida do transporte é na sede do Serviço Social da SMS, ao lado do Hemonúcleo e inicia atendimento às 21h30, com saída às 00h, tanto para Barretos e Campo Grande. Porém, de acordo com Juliana Salim, coordenadora da Assistência Social da Secretaria Municipal de SMS, o objetivo da migração para esse novo local é qualidade na atenção à saúde da população.

“O novo local permite melhorar o acolhimento do paciente que necessitam fazer tratamento fora da cidade, oferecendo melhor infraestrutura e segurança, porém o serviço continua o mesmo, ou seja, uma assistente social faz o acolhimento dos pacientes, dando suporte com orientações a respeito da Casa de Apoio, fluxo de transporte na cidade de destino, serviço de conferência da viagem e também é oferecido um lanche aos viajantes”, comentou Salim.

NOVO PONTO

O novo local de concentração e partida fica no novo Ponto Central do Transporte Público Urbano Municipal localizado no centro da cidade, na Avenida Rosário Congro, s/n, ao lado da Diretoria de Cultura (Prédio da Antiga Estação de Trem) da Prefeitura de Três Lagoas.