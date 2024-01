Transporte público terá subsídio de R$ 6 milhões em Três Lagoas

No próximo dia 17 de janeiro, será realizado na Câmara Municipal, audiência pública para apresentação do novo projeto de concessão do serviço de transporte público em Três Lagoas. Segundo o diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Flávio Thomé, o objetivo é que o serviço de transporte público possa apresentar melhorias a partir deste ano. “Vamos apresentar o projeto e ouvir a população. Diante das ideias, vamos conceder o novo modelo de concessão”, destacou.

No ano passado, a prefeitura contratou uma empresa para fazer um levantamento do serviço de transporte público em Três Lagoas, e no mês de dezembro, enviou para a Câmara Municipal um projeto de lei que autoriza a concessão de subsídio tarifário mensal ao serviço de transporte coletivo urbano de passageiros do município, a ser executado por delegação, mediante regime de concessão. O valor do subsídio é de R$ 6 milhões para ajudar no custeio do serviço ao longo de 2024, a partir da nova concessão.

Com essa ajuda de custo, não está descartada a possibilidade de Três Lagoas ter transporte público gratuito a partir deste ano, ou se cobrará uma tarifa social, de baixo valor, ou ser isenta de cobrança nos finais de semana e feriados. “O novo modelo de concessão é que definirá como será o serviço de transporte urbano. Nós estimamos um valor de repasse, para poder fazer essas autorizações, já prevendo novas linhas e novos ônibus”, destacou.

Flávio Thomé comentou que, alguns municípios passaram a custear o serviço, no entanto, diante do aumento no número de passageiros, o sistema entrou em colapso. Esta, segundo ele, é uma das questões que precisam de análise. “É preciso dosar isso, diminuir o valor, ou não cobrar aos finais de semana...enfim, vamos decidir isso em consenso com a população”, destacou. Atualmente, a passagem custa R$ 4.