Travesti é linchada e acusa grupo criminoso por agressão

Uma travesti de 27 anos, foi violentamente agredida por um grupo de pessoas com barras de ferro, madeira e objetos perfurante, na noite deste Domingos (7), na rua dos Cardeais, bairro Jardim Planalto, região sul de Três Lagoas.



Por volta de 21h, a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, foram chamados para socorrer uma vítima de um linchamento. Ao chegarem no local, a vítima foi encontrada dentro sua casa caída e com vários ferimentos.

Continue Lendo...



A vítima apresentava fraturas em um dos braços, diversos hematomas e perfurações pelo corpo, provocadas por algum tipo de material perfurante, como ferro ou pedaço de madeira. A vítima estaria consciente, mas desorientada e bastante alterada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Para os policiais, a vítima apenas disse que teria sido “cobrada” por algum tipo de problemas com o tráfico de drogas do bairro. Mas não chegou a especificar qual seria esse problema com os criminosos. Um nome, de um possivel suspeito, foi informado pela vítima, mas apenas o primeiro nome, sem mais informações de onde o suspeito, pudesse ser localizado.



Após os primeiros socorros no local, a vítima foi levada pelos socorristas do Samu, para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento). O boletim de ocorrência de lesão corporal, foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).