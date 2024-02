Trecho do contorno rodoviário na região norte será concluído neste ano

As obras do contorno rodoviário de Três Lagoas estão em andamento e segundo o engenheiro do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), Milton Rocha Marinho, um trecho da nova rodovia será concluído ainda neste ano, e contribuirá para desafogar a avenida Ranulplho Marques Leal, perímetro urbano da BR- 262.

Atualmente a empresa responsável pelos serviços executa as obras de terraplenagem e a construção dos viadutos no trecho que o contorno está em construção entre a BR-262 e 158.

Continue Lendo...

Segundo Marinho, esse trecho ficará pronto ainda este ano, o que possibilitará aos veículos pesados acesso direto entre as rodovias, sem a necessidade de passar pela avenida Ranulplho Marques Leal. Da BR-262, nas proximidades da Fazenda Rodeio, o contorno seguirá em direção à BR-158, nas proximidades da MS-320. Quem pegar esse trajeto, terá opção de seguir sentido Selvíria, ou para o Estado de São Paulo, passando pelo perímetro urbano de Três Lagoas através do anel viário Samir Thomé.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O motorista que quiser também terá a opção de continuar pela BR-262, passando por Três Lagoas, e seguir sentido Brasilândia ou São Paulo. Nesse caso, se o condutor quiser poderá passar pela avenida Ranulplho Marques Leal, que corta o perímetro urbano da cidade, ou poderá seguir pelo contorno rodoviário.

O objetivo do contorno é evitar que caminhões e carretas passem por dentro da cidade, resolvendo o conflito viário que existe na Ranulpho Marques Leal, que tem intenso movimento de veículos leves, motocicletas, bicicletas e pedestres.

“A obra está mais avançada no setor norte, na ligação da BR- 158 de Brasilândia, sentido Selvíria. A ideia é que esse ano a gente consiga concluir esse trecho e já desafoga bastante esse trecho urbano da BR-262, inclusive, o tráfego dos treminhões”, comentou. Previsão atual do Dnit é que a obra como um todo do contorno seja inaugurada no segundo semestre de 2025.

Em relação a desapropriação das áreas por onde o contorno rodoviário vai passar, o engenheiro disse que já está dentro do previsto, sem nenhum problema que interfira na execução da obra.