Três Lagoas alcança o nível de "Excelência" de Gestão Fiscal pela terceira vez consecutiva

Três Lagoas foi a única entre as três maiores cidades do estado do Mato Grosso do Sul a manter o status de “Excelência” em três dos quatro quesitos do Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), com base no ano de 2022.

O IFGF é composto por quatro indicadores, todos com peso igual para o cálculo do índice geral (25% cada): Autonomia, que avalia a capacidade de financiar a estrutura administrativa; Gastos com Pessoal, que indica o grau de rigidez do orçamento; Liquidez, que trata do cumprimento das obrigações financeiras das prefeituras; e Investimentos, que avalia a capacidade de gerar bem-estar e competitividade. Cada quesito recebe uma pontuação que varia de zero a um.

No caso de Três Lagoas, a nota geral é de 0.8594. Nos indicadores individuais que formam a média da nota geral, a cidade alcançou a pontuação máxima de 1 em “Autonomia”. Em “Gastos com Pessoal”, a pontuação foi de 0.8912; em “Liquidez”, alcançou 0.6678 (único índice abaixo da “Excelência”, pontuando como “Boa Gestão”); e em “Investimentos”, o município atingiu 0.8784.

Vale ressaltar que, mesmo durante os anos de pandemia, Três Lagoas manteve esse nível de excelência no IFGF, pontuando em 2020 com 0.8193 e em 2021 com 0.8779. De acordo com o mais recente índice da instituição, Três Lagoas ocupa a 16ª posição entre os 79 municípios avaliados, sendo o 1º entre os três maiores do estado. No cenário nacional, está em 658º lugar entre os 5.140 municípios avaliados.

Veja o IFGI completo