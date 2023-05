Três Lagoas aplica 1.568 doses da vacina contra Influenza durante campanha do "Dia D"

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), imunizou neste sábado (20), no “Dia D” da campanha de vacinação contra a Influenza (Gripe), 1.568 pessoas que passaram pelas Unidades de Saúde da Família (USF) e na Feira Central Turística.

O intuito da SMS foi aumentar a cobertura vacinal para a Gripe que está baixa em Três Lagoas, após a contabilização dos números do fim de semana, a cidade atingiu 36,73% do público-alvo que são todas as pessoas pertencentes ao grupo prioritário.

Do total de imunizados no “Dia D”, 1.248 compareceram às USFs e 320 à Feira Central. Apesar da estratégia que aconteceu simultaneamente em todo o Estado, o Município conseguiu aumentar apenas 3,56% a cobertura vacinal, que ainda segue baixa.

Três Lagoas não é única cidade do estado que registra números inferiores, várias cidades do Estado estão com índices baixos, inclusive, MS ocupa 12º posição no ranking nacional de cobertura vacinal contra a Influenza, com 35,88% do público-alvo.

Além da vacina contra a Influenza, também foi ofertado nas USFs outros imunizantes que fazem parte do calendário nacional, como: Poliomielite, Tríplice Viral , Hepatite, Covid-19 entre outros.

O imunizante continua disponível em todas as Unidades de Saúde da Rede Municipal, conforme horário da sala de vacinação de cada local e, aos sábados, na Feira Central das 06h às 11h no Movimento “Vacina Mais”.