Três Lagoas arrecada R$ 363 milhões no 1º quadrimestre

No primeiro quadrimestre deste ano, a Prefeitura de Três Lagoas já arrecadou R$ 363 milhões e a meta para este ano deve superar a previsão e de R$ 1,2 bilhão. Os dados foram apresentados em audiência pública para prestação de contas do 1º quadrimestre de 2023, realizada nesta segunda-feira (29), no plenarinho da Câmara Municipal.

Na oportunidade, além de esclarecer quaisquer dúvidas sobre as informações da execução orçamentária, também foram apresentadas as demais informações conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Acompanhe a reportagem: