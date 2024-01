Três Lagoas começa 2024 com diversas vagas de emprego

Três Lagoas começou 2024 com várias oportunidades de emprego. Para esse ano, a meta da Casa do Trabalhador em parceria com o Senai, é continuar qualificando os trabalhadores, já que muitas vagas não são preenchidas por falta de mão de obra qualificada.

A Casa do Trabalhador de Três Lagoas encerrou 2023 com mais de 23 mil atendimentos. É uma das agências púbicas de emprego no Estado com maior volume de trabalhadores atendidos. E iniciou 2024 com mais de 200 oportunidades de emprego para atender vários setores.

Acompanhe abaixo reportagem sobre o assunto: