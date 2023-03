Três Lagoas contabiliza quase mil casos de dengue

A cidade de Três Lagoas registra 997 casos positivos de dengue em 2023. Cerca de 250 casos suspeitos foram notificados somente nos últimos sete dias. As informações são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta terça-feira (21).

Só em 2023, quase três mil casos já foram notificados como suspeitos. Mais de mil só no mês de março. Em fevereiro foram mais de 1,2 mil notificações suspeitas. Segundo o coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira, é preciso tomar mais cuidado com a limpeza dentro das residências.

Confira a entrevista completa: