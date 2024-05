Três Lagoas deve registrar 10º C entre terça e quarta-feira

Três-lagoenses preparam os agasalhos porque o frio voltou! Depois de dias de muito calor e estiagem, uma nova frente fria está passando pelo estado de Mato Grosso do Sul, inclusive fez cair a primeira chuva neste mês em Três Lagoas e tem diminuído as temperaturas.

Quem mora em Três Lagoas já começou a sentir as mudanças dessa frente fria. A tendência é que nos próximos dias haja variação de umidade e muita nebulosidade na região. A auxiliar de cozinha, Mara Camargo, adorou essa notícia e contou que com o clima friozinho é bem melhor para realizar diversas atividades no dia a dia.

“Eu gosto do frio, porque podemos tomar um banho cedo, passar uma maquiagem que não vamos suar, ficamos leve. Agora, no calor rápido estamos suando. Então, com o frio podemos até dançar um baile que não vai ter problema”, comemorou Mara.

O alerta é que as pessoas prepararem seus agasalhos porque o frio deve se intensificar em Três Lagoas, a partir dessa segunda-feira. E entre terça-feira e quarta-feira, os termômetros deve registrar 10 graus. Nesta semana, todo o estado tem previsão de forte frio. A explicação é um ciclone no Rio Grande do Sul e zona de baixa pressão no Paraguai que vão causar mudanças no estado. Essa frente fria entrou de sul a sudoeste do estado gerando chuvas, como explicou o meteorologista, Vinicius Sperling.

“Porque entre os dias 27 e 28 de maio na região sul do Brasil, vai se formar uma nova frente fria, que passará muito rápido sobre Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul e depois vai para o oceano. Essa frente fria reforça um novo pulso de ar frio para Mato Grosso do Sul, onde a gente espera as menores temperaturas mínimas do ano”, explicou o meteorologista Sperling.

Segundo a previsão meteorológica, os termômetros voltam a subir a partir de quarta-feira, mas sem o calorão que estava fazendo. O prognóstico informa que em maio, a chuva em Três Lagoas ficou abaixo do esperado, que era 60 milímetros para o mês. A primeira chuva neste mês ocorreu na última sexta-feira, que foi abaixo de meio milímetro, a menos significativa da região.

