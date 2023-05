Três Lagoas deve registrar 15°C no final de semana

Céu aberto, poucas nuvens e temperaturas elevadas, assim está sendo o outono na Costa Leste de Mato Grosso do Sul. No amanhecer até faz um friozinho, mas o calor logo se faz presente.

Com o clima agradável as crianças aproveitam a tarde para brincar no parque, até um sorvete é saboreado em três lagoas, isso porque a cidade sofre a influência de uma massa de ar seco que impede o avanço da frente fria que já está atuando no sul do estado.

De acordo com o meteorologista, Vinicius Sperling, conforme vamos nos aproximando do mês de junho, novas frentes frias devem atingir Mato Grosso do Sul.

Em Três Lagoas serão dois dias de temperaturas baixas e sem previsão de chuva, por isso o alerta para os problemas respiratórios.

