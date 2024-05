Três Lagoas deve registrar mínima de 9º na madrugada desta quarta-feira

A primeira onda de frio de 2024 em Mato Grosso do Sul chegou com tudo, derrubando as temperaturas. Todas as cidades do estado registram a menor temperatura do ano nesta terça-feira (28).

Três Lagoas registrou na madrugada desta terça-feira, temperatura mínima de 12,8 graus com sensação de 11,7º, segundo o meteorologista da Uniderp, Natálio Abrahão. Porto Murtinho foi a cidade mais fria de Mato Grosso do Sul, com temperatura de 5°C.

A massa de ar frio de origem polar que atua em Mato Grosso do Sul vai provocar mais frio ainda. Na madrugada desta quarta-feira (29), a previsão é que Três Lagoas registre temperatura mínima entre 9º e 11 graus, segundo o meteorologista.

A partir de quinta-feira (30), a temperatura começa aumentar gradualmente, mas o meteorologista adianta que o frio não vai acabar agora. Somente a partir do dia 1º de junho é que as temperaturas começam a voltar ao normal em cada região.