Três Lagoas é a 10ª em despesas com pessoal

A Prefeitura de Três Lagoas é o 10º município da região Centro- Oeste que mais gastou com servidores em 2022, de acordo com levantamento o anuário MultiCidades – Finanças dos Municípios do Brasil. A administração municipal gastou R$ 411,8 milhões com a folha de pagamento dos servidores em 2022.

Apesar de estar dentro do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 54%, a folha de pagamento dos servidores da Prefeitura de Três Lagoas compromete a maior parte da receita do município. No ano passado, já chegou a cerca de R$ 500 milhões, metade do orçamento de R$ 1,1 bilhão.

Em Mato Grosso do Sul, além de Três Lagoas, aparecem na relação das cidades que mais gastaram com pessoal, Campo Grande, que ficou em segundo lugar na região Centro- Oeste, com um gasto de R$ 2,6 bilhões em 2022 e Dourados, em 7ª com despesa com pessoal de R$ 646 milhões. Segundo o anuário, realizado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Goiânia fiou em primeiro no Centro- Oeste, com gasto de R$ 3,35 bilhões com os profissionais do município.

No ranking nacional, as cidades com as maiores despesas com pessoal foram São Paulo (SP), com R$ 25,76 bilhões, Rio de Janeiro (RJ), com R$ 16,3 bilhões, Belo Horizonte (MG), que gastou R$ 5,32 bilhões, Curitiba, com R$ 4,79 bilhões, e Fortaleza (CE), que teve R$ 4,68 bilhões com gastos com pessoal.

Equilibradas

Ao avaliar os dados gerais dos municípios brasileiros, levantamento do anuário MultiCidades – Finanças dos Municípios do Brasil, apontou que a despesa das prefeituras brasileiras com pessoal registrou um aumento real de 8,3%, passando de R$ 401,39 bilhões em 2021 para R$ 434,62 bilhões em 2022, o que significou um adicional de R$ 33,23 bilhões ao gasto municipal.

Apesar disso, o bom desempenho das receitas fez com que a participação das despesas com pessoal na receita corrente tenha recuado, em 2022, pelo quinto ano consecutivo, como explicou a economista Tânia Villela, editora do anuário.

Realizado pela FNP, o anuário MultiCidades apresenta conteúdo técnico em linguagem amigável e é uma ferramenta de transparência das contas públicas, com dados do desempenho das cidades. A publicação conta com a consultoria da Aequus e o apoio de Dahua Technology, Febraban, BRB, BYD e Itaú.