Três Lagoas é a 16ª do Estado em gestão fiscal

Três Lagoas, a terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul, ficou em 16º lugar entre os 79 municípios de Mato Groso do Sul com melhor índice de desenvolvimento municipal, segundo estudo elaborado pela Federação da Indústria do Rio de Janeiro (Firjan). No cenário nacional, está em 658º lugar entre os 5.140 municípios avaliados. O município, no entanto, já chegou a ficar entre os 100 melhores em anos anteriores. Porém, desbancou as duas maiores cidades do Estado, Campo Grande e Dourados. A capital obteve 0.39, índice considerado de situação fiscal crítica. E a segunda maior cidade do Estado, teve 0.65, classificada como boa gestão. Por outro lado, município menores, ficaram à frente de Três Lagoas.

De acordo com o Índice Firjan, que tem 2022 como ano base do levantamento, Três Lagoas conquistou o índice geral de 0.8594, considerado de excelência. No entanto, ao analisar todos os indicadores, o município obteve a média 0.6250, considerado como boa gestão.

Nos indicadores individuais que formam a média da nota geral, a cidade alcançou a pontuação máxima de 1 em Autonomia. Em Gastos com Pessoal a pontuação foi de 0.8912, em Liquidez atingiu 0.8784 e, em Gestão Fiscal, 08594. Nesses indicadores todas as notas foram consideradas de excelência, que é superior a 0.8.

INVESTIMENTOS

O único índice que Três Lagoas obteve e ficou abaixo de 0.8 foi em relação aos investimentos. Nesse quesito, a cidade atingiu 0.6678, considerada de boa gestão, quando a pontuação fica entre 0,6 e 0,8 pontos. No entanto, se comparado aos anos de 2020 e 2021, Três Lagoas apresentou evolução em investimentos, já que nesses anos, os índices nesse setor eram considerados de dificuldades.

Em Mato Grosso do Sul, os municípios com melhores desempenhos em todos os quesitos levantados pela Firjan foram Paraíso das Águas e Brasilândia que conseguiram nota 1.00. Seis cidades do Estado foram consideradas com situação fiscal crítica. São elas: Mundo Novo, com índice de 0.18, Dois Irmãos do Buriti e Paranhos, com 0.30, Ladário com 0.38, Coxim e Campo Grande 0.39.