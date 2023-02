Três Lagoas é a 3ª cidade de MS que mais gerou empregos em 2022

Mato Grosso do sul gerou 40 mil vagas de empregos formais em 2022. Resultado de 360 mil admissões contra 320 demissões.

Em todo o Estado, Campo Grande foi a cidade que mais gerou empregos em 2022. A capital gerou 12.861 empregos com carteira assinada. Ribas do Rio Pardo que tem em construção a fábrica de celulose da Suzano, gerou 4.930 empregos formais.

No acumulado de 2022, Três Lagoas, a Capital Nacional da Celulose, registrou 4.179 novas vagas de emprego com carteira assinado. O saldo é resultado de 27.306 admissões contra 23.127 desligamentos. Três Lagoas foi a terceira cidade em Mato Grosso do sul que mais gerou empregos no ano passado.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

Confira a reportagem abaixo: