Três Lagoas é a 50ª do país com maior potencial de desenvolvimento

Três Lagoas é a 50ª cidade do Brasil com maior potencial de desenvolvimento no país, segundo levantamento da Connected Smart Cities, feita pela empresa de consultoria Urban Systems, que qualifica os municípios mais inteligentes e conectados do país. A pesquisa traz a classificação dos 100 municípios melhores posicionados no ranking, divulgado na semana passada.

O levantamento analisou 800 cidades com 11 eixos temáticos e mais de 300 indicadores de desenvolvimento econômico sustentável utilizados em padrões internacionais que ajudam a minimizar riscos e sinalizam oportunidades de negócios.

O Ranking Connected Smart Cities analisou 74 indicadores. Para definir as cidades com maior potencial de desenvolvimento do Brasil, o ranking é composto por diversos eixos temáticos. São eles: Mobilidade, Urbanismo, Meio Ambiente, Tecnologia e Inovação, Economia, Educação, Saúde, Segurança, Empreendedorismo, Governança e Energia. O levantamento tem como objetivo destacar quais cidades brasileiras possuem iniciativas importantes para o desenvolvimento sustentável com inovação.

A edição 2023 do Ranking Connected Smart Cities traz a cidade de Florianópolis (SC) na 1ª colocação entre as cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil. A capital Catarinense é seguida por Curitiba (PR), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), e Niterói (RJ), fechando o top 5. Três das cinco cidades mais inteligente do país estão na Região Sudeste, contemplando ainda duas cidades da região Sul.

Das 100 cidades avaliadas analisando todos os indicadores, em Mato Grosso do Sul aparecem apenas duas cidades no ranking nacional, Três Lagoas e Campo Grande. A capital aparece em 20º com nota 33,606. No entanto, ao analisar dados por eixos temáticos aparecem cinco municípios do Estado.

EIXOS

O levantamento mostra também as cidades mais bem posicionadas nos recortes por eixo do Ranking Connected Smart Cities. Três Lagoas aparece bem posicionada em seis eixos.

No eixo Meio Ambiente, Três Lagoas aparece no ranking nacional entre as 100 cidades, em 13º lugar, com nota 5,25.

Para este setor, o estudo prioriza indicadores de infraestrutura e acesso a serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, recuperação de resíduos sólidos, e áreas de riscos, para definir a classificação. De acordo com o levantamento, Três Lagoas se destaca por ter 99% dos domicílios atendidos com abastecimento de água.

No quesito Urbanismo, Três Lagoas está em 52º lugar no ranking nacional, com a nota 6,903. Entre as 100 cidades mais bem posicionadas no recorte de Tecnologia e Inovação do ranking, Três Lagoas aparece em 79ª lugar com nota, 3,443. No recorte da Saúde, a Capital Nacional da celulose aparece em 98º lugar com nota, 4,305.

No eixo Educação, Três Lagoas está em 66º lugar com nota, 5,589. O município se destaca pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), pelo percentual de docentes do ensino médio com formação superior, e pela nota média dos alunos das escolas públicas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), além de dispor de matrícula digital, entre outros indicadores avaliados.

No índice Governança, Três Lagoas aparece em 40º lugar, com nota 7,065. O município se destaca com as despesas no urbanismo, na educação, no Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal, e no índice sobre a lei de uso de ocupação do solo, entre outros indicadores.

MS

Campo Grande aparece nos eixos Mobilidade Urbana em 45º lugar, Urbanismo e Educação em 79º, Meio Ambiente em 42º, Empreendedorismo em 43º, Tecnologia e Inovação em 21º, Educação em 35º, Saúde em 24º, Segurança Pública em 16º e Governança em 34º.

No eixo Educação aparecem ainda, Dourados em 70º e Corumbá em 88º. No quesito Segurança Pública, Corumbá aparece em 14º no ranking nacional.