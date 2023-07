Três Lagoas é a 5ª cidade de MS em crescimento populacional

Três Lagoas é a quinta cidade que teve maior crescimento populacional, em Mato Grosso do Sul nos últimos 12 anos, segundo o Censo Demográfico 2022. A população do município cresceu 29,83%, saltando de 101.791, no último Censo, em 2010, para 132.152 neste último censo. A “capital da celulose” ganhou mais de 30,3 mil novos moradores nesse período. Mas, no contexto percentual populacional de crescimento, fica atrás de municípios como, Chapadão do Sul (64,72%), Costa Rica (48,72%), São Gabriel do Oeste (33,47%) e Nova Alvorada do Sul (32,66%).

Para o sociólogo Raphael Mestre Lemos, esse crescimento populacional está associado ao mercado de trabalho e a proximidade com o estado de São Paulo. “Há dez anos, a cidade sofreu uma explosão com a chegada das indústrias na região, o impacto naquele momento foi alto e reflete também diretamente no recenseamento atual. Tanto que nos últimos três, dois anos, o crescimento não é tão grande assim. Mas a cidade representa muito o estado pela posição geográfica, pela expansão do agronegócio”, considerou. Lemos pontua também que Três Lagoas é um atrativo econômico porque “várias empresas deixaram a região após a suspensão daimplantação da fábrica de fertilozantes UFN3, por exemplo, foram para São Paulo e muitas voltaram agora com novas instalações de indústrias, como em Inocência e Ribas do Rio Pardo, o que potencializa a criação de empregos”.

LEVANTAMENTO

O censo do IBGE também aponta que a cidade é a terceira mais populosa de Mato Grosso do Sul, perdendo para Dourados (243.368) e Campo Grande (897.938). Os indicadores refletem crescimento de 56,46% no comparativo de número de domicílios recenseados por espécie ou situação em Três Lagoas. Em 2022 foram registrados 59.627 unidades enquanto que, em 2010, o IBGE contabilizou 38.111.

A ‘capital da celulose’ tem uma densidade demográfica de 12,93 habitantes por km² e uma média de 2,74 moradores por residência. O Censo Demográfico é a maior pesquisa estatística realizada no país e busca bater à porta de todos os para produzir um retrato fiel da sociedade.

No ranking nacional de população dos municípios, Três Lagoas está na 17ª colocação na região Centro-Oeste e, na 225ª, colocação no Brasil.