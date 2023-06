Três Lagoas é a 9ª cidade com o maior PIB do Centro-Oeste e a 104ª do país

Três Lagoas está em 9ª lugar entre as cidades com maior capacidade de produção de riquezas da região Centro- Oeste do Brasil. No país, Três Lagoas ficou em 104º lugar entre os 5,5 mil municípios brasileiros, conforme dados do IBGE em relação ao último levantamento do PIB (Produto Interno Bruto de 2020). A Capital Nacional da Celulose também se destaca no PIB industrial, ficando entre os 100 municípios com maior participação no valor adicionado bruto da Indústria.

No ranking regional, entre os 30 municípios do Centro-Oeste com maiores PIBs, Três Lagoas está em 9º lugar, com PIB de R$ 11,6 bilhões. No ranking entre os 100 municípios brasileiros com maior valor adicionado bruto da Indústria, a preços correntes, Três Lagoas ocupa o 42º lugar, com valor adicionado bruto de cerca de R$ 6,2 bilhões.

Arrecadação

A arrecadação de Três Lagoas vem acompanhando o desenvolvimento econômico da cidade. Para 2024, a previsão é que o orçamento de Três Lagoas chegue a R$ 1,2 bilhão. Para o exercício de 2023, a receita prevista é de R$ 1,014 bilhão. Entretanto, em 2022, a arrecadação de Três Lagoas ultrapassou a meta prevista que era de R$ 900 milhões e chegou a R$ 1,030 bilhão. A receita de Três Lagoas vem apresentando evolução a cada ano. Em 2011, o orçamento do município era de R$ 235 milhões. Em 2018, o valor arrecadado foi de R$ 571,4 milhões, em 2019, R$ 619,6 milhões. No ano seguinte, R$ 699 milhões e, em 2021, chegou a R$ 861 milhões.