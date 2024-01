Três Lagoas é a 9ª em produção de riquezas do Centro-Oeste

Três Lagoas está em 9ª lugar entre as cidades com maior capacidade de produção de riquezas da região Centro- Oeste do Brasil. No país, o município ficou em 115º lugar entre os 5,5 mil municípios brasileiros. Os dados do Produto Interno Bruto dos municípios foram divulgados neste mês pelo IBGE e referem-se ao PIB de 2021. A Capital Nacional da Celulose também se destaca no PIB industrial, ficando entre os 100 municípios brasileiros com maior participação no valor adicionado bruto da Indústria.

No geral, sem ser por segmentos, Campo Grande ocupa o 35º lugar na lista dos 100 municípios entre os maiores PIBs no Brasil, com um PIB a preços correntes de cerca de R$ 34,7 bilhões, o que representa uma participação de 0,39% no PIB nacional. A capital caiu quatro posições em relação aos dados de 2020, cujo valor era de R$ 30,1 bilhões e a participação era de 0,40% no PIB nacional.

Continue Lendo...

No ranking regional, entre os 30 municípios do Centro-Oeste com maiores PIBs, seis são de Mato Grosso do Sul. Nesta lista, Campo Grande ficou em 3º lugar, atrás de Brasília (DF) (PIB de R$ 286,9 bilhões) e Goiânia (GO) com PIB de R$ 59,8 bilhões. Três Lagoas aparece em 9º lugar, com PIB de R$ 13 bilhões. Apesar de ter se mantido na mesma posição neste segmento em relação ao PIB de 2020, Três Lagoas registrou aumento no valor do com PIB, que era de R$ 11,6 bilhões. Dourados ficou em 10º lugar, com PIB de R$ 12,6 bilhões. O município de Ponta Porã ocupa a 25ª posição, com PIB de R$ 5 bilhões. Maracaju aparece em 30º lugar, com R$ 4 bilhões.

Agropecuária

A participação da agropecuária no PIB de Mato Grosso do Sul cresceu de 2020 (R$ 26,05 bilhões) para 2021 (R$ 32,13 bilhões), representando um aumento de 23,4%. Considerando a participação no valor adicionado bruto a preços correntes, houve um salto de 23,7% para 25,5%. Com isso, a agropecuária manteve a 2ª maior participação, ficando atrás apenas do setor de serviços (R$ 47,44 bilhões). No ranking entre os estados, MS ficou na oitava posição nesse quesito, sendo a primeira posição ocupada pelo Mato Groso (R$ 79,88 bilhões) e a segunda posição pelo (R$ 74,96 bilhões).

Entre os municípios de MS, ganham destaque Ponta Porã, com R$ 1,70 bilhão de valor adicionado bruto da agropecuária, passando Maracaju (R$ 1,61 bilhão) no ranking sul-mato-grossense. Estes dois municípios ganharam destaque no ranking nacional em 2021, pois ocuparam a 22ª posição e 23ª posição, respectivamente. O município de Três Lagoas, que em 2020 apresentava o oitavo maior valor neste quesito, passa a ser o 4º no ranking sul-mato-grossense, ultrapassando Rio Brilhante (R$ 1,25 bilhão) e Ribas do Rio Pardo (R$ 1,24 bilhão).

PIB Per Capita

Entre os 100 municípios brasileiros com maiores PIBs per capita, dois são de Mato Grosso do Sul. Selvíria ocupa o 26º lugar da lista, com PIB per capita de R$ 262.888 e população estimada, em 2021, de 6.555 habitantes. O município registrou uma queda de 35% no PIB a preços correntes e perdeu 24 posições em relação à 2020, época em que era o segundo da lista.

Outro município de MS que aparece no ranking é Paraíso das Águas, posicionado no 65º lugar (era o 40º em 2020), com PIB per capita de R$ 185.063,32 e população estimada de 5.751 habitantes, em 2021. Três Lagoas tem o 6º PIB per capita do Estado e o 185º do país.

Serviços

Em relação ao valor adicionado bruto dos Serviços, apenas Campo Grande, ocupando o 29º lugar com cerca de R$ 17,5 bilhões, e Dourados, na 100ª posição com cerca de R$ 6,1 bilhões, figuraram na lista entre os 100 maiores municípios. O município de São Paulo está no topo da lista, com valor adicionado bruto de R$ 549,7 bilhões. No ranking estadual, depois da capital, os quatro maiores municípios de MS em relação ao valor adicionado bruto de serviços são: Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Maracaju.

Administração

Dois municípios de Mato Grosso do Sul estão no ranking de 100 municípios com maiores valores adicionados bruto da Administração nos setores da defesa, educação e saúde públicas e seguridade social. Campo Grande ocupa o 14 º lugar, com cerca de R$ 6,6 bilhões, e Dourados ficou em 88º lugar, com cerca de R$ 1,6 bilhão. Brasília ocupa o 1º lugar da lista, com valor adicionado bruto de cerca de R$ 116,8 bilhões.

Em Mato Grosso do Sul, os cinco maiores municípios em relação ao valor adicionado bruto da categoria são: Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã.