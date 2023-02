Três Lagoas é a cidade com maior número de casos de dengue em Mato Grosso do Sul com 308 casos. As informações são do último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Cerca de 80% dos criadouros de larvas do mosquito estão nas residências.

A segunda cidade com maior incidência de casos é Bonito, com 276 pessoas doentes. A Capital, Campo Grande, ocupa a terceira colocação com 218 casos positivos. De acordo com o coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira, este aumento no número de casos é comum principalmente durante o período de muitas chuvas. Como a maioria dos focos está nas casas, ele ressalta a importância da população continuar cuidando de seus quintais.

