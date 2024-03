Três Lagoas é a cidade mais quente do país por dois dias seguidos

Sexta-feira, 1º de março, será de céu aberto, sol e temperaturas elevadas, onde os termômetros novamente pode registrar 40°C. E por conta deste calor excessivo, tem previsão de pancadas de chuva no período da tarde, e à noite, em Três Lagoas.

E por conta deste calorão, pelo segundo dia consecutivo, Três Lagoas foi a cidade mais quente do Brasil, nesta quinta-feira (29), os termômetros registraram 40°C.

Continue Lendo...

O boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), indica temperaturas elevadas por conta de um sistema de alta pressão atmosférica em médios níveis, o que inibe a formação de nuvens. Mas por conta do aquecimento provocado pelo sol forte durante o dia, não estão descartadas pancadas de chuvas no período da tarde, e à noite.

Ainda conforme o Cemtec, os ventos atuam do quadrante norte na maior parte do Estado, exceto nas regiões leste e sudeste, onde atuam do quadrante leste. Em todo o Mato Grosso do Sul a velocidade média não deve passar dos 60 km/h, apenas com rajadas pontuais acima disso.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 26°C, e a máxima pode novamente chegar aos 40°C.