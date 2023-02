Testes positivos de Covid voltam a subir e Três Lagoas é a 2ª cidade de MS com mais casos

Três Lagoas ocupa a segunda colocação em casos de Covid-19 em todo o Mato Grosso do Sul com 85 pessoas com o diagnóstico positivo da doença. Em primeiro lugar está Campo Grande, com 794 ocorrências e em terceiro está Paranaíba, com 52 casos.

De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, nos últimos sete dias foram contabilizadas 10 mortes e mais de 1.300 diagnósticos positivos da doença em todo o MS , quatro delas na UTI.

O boletim aponta ainda que nove mortes aconteceram na Capital e uma na cidade de Glória de Dourados. A maioria das vítimas tinha mais de 65ª nos e apresentavam comorbidades como: diabetes, hipertensão, doenças respiratórias e cardiovasculares.