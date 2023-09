Três Lagoas é a segunda cidade que mais gerou empregos em julho em MS

Em julho deste ano, Três Lagoas, conquistou a posição de segunda cidade que mais gerou empregos com carteira assinada, em Mato Grosso do Sul. No entanto, a construção civil foi a exceção, registrando um saldo negativo na geração de empregos.

De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho, nesta quarta-feira (30), Mato Grosso do Sul encerrou o mês de julho com a criação de 2.386 novas vagas de emprego.

No estado, Ribas do Rio Pardo liderou a geração de empregos no mês, impulsionada pela construção de uma fábrica de celulose, gerando 333 novas vagas. Três Lagoas ficou em segundo lugar, com 234 postos de trabalho com carteira assinada.

