Três Lagoas é a segunda cidade que mais gerou empregos em MS em janeiro

Três Lagoas iniciou o primeiro mês de 2023 com saldo positivo na geração de empregos. Em janeiro, o município admitiu 2.735 pessoas com carteira assinada e demitiu, 2.107 - saldo de 628 vagas abertas. O destaque para o primeiro mês do ano foi o setor de serviços que contratou 1.803 trabalhadores e desligou 769 - saldo de 314 vagas.

A indústria foi o segundo setor que mais contratou, resultando em saldo positivo de 128 vagas em janeiro, seguida pela construção civil com 119 novos postos de trabalho. A agropecuária teve saldo positivo de 112 vagas. O comércio foi o único setor que fechou com saldo negativo em janeiro (- 45 vagas). Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira (9).

ESTADO

De acordo com o Caged, o estoque de emprego formal em todo o Estado apresentou expansão em janeiro de 2023. O crescimento foi de 4.669 postos de trabalho, equivalente a variação de 0,78% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 33.424 admissões e de 28.755 desligamentos.

Em termos setoriais, no Estado os dados mostram que o melhor resultado foi o do setor de agropecuária, com saldo positivo de 1.920 postos de trabalho, seguido pelo setor de construção, com (+1.703), serviços (+838), e indústria (+618). O setor de comércio apresentou retração de -410 postos de trabalho.

A cidade que mais gerou empregos em Mato Grosso do Sul em janeiro foi Ribas do Rio Pardo, que teve saldo positivo de 1.247 vagas. As oportunidades de emprego são fruto da construção da fábrica de celulose da Suzano no município.

Três Lagoas foi a segunda cidade que mais gerou empregos no Estado em janeiro, seguida por Nova Alvorada do Sul, que registrou saldo positivo de 467 vagas. Em quarto aparece Costa Rica com 256 novos postos de trabalho abertos. Campo Grande teve saldo positivo de 102 vagas e Dourados 228.

Em janeiro, Mato Grosso do Sul ficou em 7º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais com saldo de 4.669 empregos. O crescimento de 0,78% em relação ao estoque de emprego do mês anterior coloca o Estado em 3º lugar em termos de crescimento percentual em janeiro de 2023.

BRASIL

Dados do Caged mostram ainda que, em janeiro, o país gerou 83.297 postos de trabalho com carteira assinada, resultante de 1.874.226 admissões e 1.790.929 desligamentos no mês, tendo saldo positivo em 16 das 27 unidades da federação e, em quatro dos cinco grandes grupos de atividade econômica.

Com isso, o estoque recuperado de empregos formais alcançou 42.527.722 postos de trabalho. O maior crescimento do emprego formal ocorreu no setor de Serviços, que teve um saldo de 40.686 postos formais de trabalho, com destaque para o setor da Administração Pública, Defesa e Seguridade social, Educação, Saúde Humana e Serviços Sociais, que apresentou o maior saldo (+19.463). Em seguida veio a Construção Civil, com saldo positivo de 38.695 postos formais de trabalho e a Indústria, que teve saldo positivo de 34.023 postos no mês.

SALÁRIO MÉDIO

Os dados do Novo Caged revelam ainda que salário médio real de admissão no mês alcançou R$2.012,76, enquanto o salário médio real de desligamento foi de R$ 2.034,98. Em janeiro de 2022, esses valores eram R$ 2021,49 e R$1.977,89 respectivamente. O salário médio de admissão dos homens chegou a R$ 2.096,25, enquanto o das mulheres alcançou R$ 1887,60.