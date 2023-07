Três Lagoas é a terceira cidade de MS que mais abriu empresas em junho

Mato Grosso do Sul registrou abertura de 903 empresas no mês de junho, conforme dados divulgados nessa segunda-feira (10) pela Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul)

Campo Grande lidera com 400 novas empresas abertas em junho, em segundo lugar vem Dourados (102 empresas), depois Três Lagoas (39), Ponta Porã (28), Naviraí (21), Paranaíba (18), Ivinhema (17), Chapadão do Sul (16), Nova Andradina (15) e na 10ª colocação está Corumbá, com 14 empresas.

O setor de Serviços continua em alta em Mato Grosso do Sul, respondendo por 70,43% do total de empresas abertas em junho (636). Em seguida aparece o setor do Comércio, com 234 novas empresas e depois Indústria, que registrou a abertura de 33 firmas.

No primeiro semestre deste ano, em Mato Grosso do Sul, foram registradas 5.211 novas empresas, contra 4.746 no mesmo intervalo de tempo do ano passado. Serviços também se destacam no acumulado, com 3.711 empresas, seguido do Comércio (1.309) e Indústria (191).