Três Lagoas é a terceira cidade que mais gerou empregos em MS

Os setores do Comércio, Serviços e Construção puxaram as contratações com carteira assinada em Mato Grosso do Sul. Novembro fechou com um saldo de 1.758 novos empregos formais no estado. No acumulado de janeiro a novembro de 2022, o mercado de trabalho sul-mato-grossense apresentou criação 46.906 vagas.

Três Lagoas foi a terceira cidade do estado que mais gerou empregos de janeiro a novembro do ano passado, conforme os últimos dados divulgados pelo Caged, e isso pode ser refletido na geração de empregos na Casa do Trabalhador.

De acordo com o diretor da Casa do Trabalhador, as empresas de celulose impulsionaram as contratações em Três Lagoas no ano passado.

