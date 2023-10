Três Lagoas é o maior produtor de eucalipto do Brasil, diz IBGE

Mato Grosso do Sul tem os quatro maiores municípios produtores de Eucalipto do Brasil. Entre os cinco municípios com as maiores áreas de florestas plantadas do Brasil, quatro estão em Mato Grosso do Sul: Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo, Brasilândia e Água Clara. O município de Selvíria aparece em 7º lugar em área de floresta plantada. A espécie cultivada é o eucalipto seguido por pinus - madeira resultante do reflorestamento.

A área destinada a eucaliptos aumentou de 1.045.765 ha para 1.181.536 ha em 2022, o que faz com que 99,5% da área destinada à silvicultura em Mato Grosso do Sul tenha eucalipto como produção florestal. Isso se deve a demanda das fábricas de celulose instaladas e operando em Três Lagoas, e, em breve, a de Ribas do Rio Pardo, em fase de construção, bem como para atender a demanda da fábrica de celulose que será construída em Inocência. Além disso, parte do eucalipto plantado em Mato Grosso do Sul também abastece uma fábrica de celulose no interior do Estado de São Paulo.

Juntos, eucalipto e pinus foram responsáveis pela cobertura total das áreas cultivadas em florestas plantadas para fins comerciais no Estado. As áreas de eucalipto somaram 1,18 milhão de hectares. Na indústria de papel e celulose, enquanto o eucalipto serve de matéria-prima para a produção de celulose de fibra curta, utilizada principalmente na fabricação de papéis, como os de imprimir, escrever e para fins sanitários, a madeira do pinus é destinada à produção de celulose de fibra longa, utilizada na fabricação de papel de qualidade superior, que demanda maior resistência.



A área plantada de silvicultura no Estado subiu cerca de 13,2% de 2021 (1.048.485 ha) para 2022 (1.186.894 ha). Mato Grosso do Sul abriga 12,5% da área destinada a silvicultura do país e ocupa a 3ª posição na comparação entre os estados, ficando atrás de Minas Gerais (2.089.969 ha) e São Paulo (1.230.671 ha).

Valor

O Valor da produção florestal de Mato Grosso do Sul atingiu o recorde de R$ 2 bilhões, com alta de 45,1% e produção em 79 municípios. O valor da produção da silvicultura (florestas plantadas) continua superando o da extração vegetal, o que ocorre desde o ano 1998. Verificou-se, em 2022, aumento do valor da produção da silvicultura em Mato Grosso do Sul, que atingiu R$ 1,9 bilhão, o que representa um crescimento de 46,3% em relação ao ano anterior, confirmando a tendência de ampliação no setor que, em 2021, registrou um aumento de 20,3% em relação a 2020.

Produção

No nível municipal, cinco municípios sul-mato-grossenses estão entre os 15 do Brasil com maiores valores de produção na silvicultura. O destaque foi para o município de Três Lagoas, que ocupa a 6ª posição no ranking nacional (em 2021 ocupava a 4ª posição). Em seguida, vem Ribas do Rio Pardo (8º), Brasilândia (9º). Os outros dois municípios estrearam o top 15 em 2022: Selvíria (11º) e Água Clara (13º). Os dados fazem parte de uma pesquisa sobre produção da extração vegetal e da silvicultura, divulgados pelo IBGE, referente ao ano de 2022.