Três Lagoas é ouro três vezes nos Jogos Escolares da Juventude e representará MS na etapa nacional

Quando se fala em jovens campeões no esporte, Três Lagoas é referência no assunto. O apoio e projetos oferecidos pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) está capacitando crianças e adolescentes da cidade para competições em nível nacional e internacional.

No último fim de semana, acontece a etapa das modalidades individuais e dupla dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul – 12 a 14 anos – e entre os representantes do munícipio, 3 estão classificados para os Jogos Brasileiros Escolares, a mais importante competição escolar do país.

No vôlei de praia feminino, o ouro brilhou para Três Lagoas graças à competência e ao talento da dupla Késia Rafaela e Maria Vitória que arrasaram na final contra as meninas de Campo Grande. O jogo foi difícil, mas a vitória de Três Lagoas foi comemorada com o resultado de 2 sets a 1.

Continue Lendo...

No karatê, Thomaz Ryu Kobayashi repetiu o feito do ano passado e trouxe para a casa 2 medalhas de ouro (na categoria kata e shiai kumitê). O pequeno campeão, assim como a dupla de vôlei de praia, está com vaga garantida na delegação que representará MS nos Jogos Brasileiros Escolares, que acontecerá em Ribeirão Preto – SP.

Em 2022, Thomaz participou da fase nacional e fez história ao trazer para Três Lagoas a medalha de bronze da série Ouro e a medalha de ouro na série Bronze de karatê.

O atleta João Augusto S. Lopes também foi bem e assumiu o título de vice-campeão em shiai kumitê categoria +63kg.