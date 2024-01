Três Lagoas encerra 2023 com mais de 9,2 mil casos notificados de dengue

Três Lagoas é considerada uma cidade endêmica. Apesar das inúmeras ações e campanhas para evitar a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e outras doenças, todos os anos o município registra alto índice de casos.

Somente em 2023, Três Lagoas registrou mais de 9.200 casos notificados de dengue. Desses, mais de 4.600 foram confirmados. No ano que terminou, Três Lagoas contabilizou 7 óbitos pela doença.

Em virtude do número elevado de casos, a Secretaria Municipal de Saúde criou um comitê para discutir e definir ações no combate ao mosquito transmissor da doença. Ao longo de 2023, várias ações no combate ao mosquito foram realizadas no município.

Acompanhe abaixo reportagem sobre o assunto: