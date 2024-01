Três Lagoas encerra o ano com saldo positivo na geração de empregos

No acumulado de janeiro a novembro, foram gerados em Três Lagoas, 2.257 novos postos de trabalho com carteira assinada. Somente em novembro, foram 48 novas vagas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta semana. Os dados de dezembro serão divulgados no final de janeiro do próximo ano.

No acumulado do ano, o setor de serviços foi o que mais gerou empregos em Três Lagoas em 11 meses registrando saldo positivo de 817 novas vagas. A indústria aparece em segundo com 445 empregos, seguido pelo comércio com 398, depois o setor da agropecuária com 352 e a construção civil com 245.

Em todo o Estado, os dados mostram que em novembro foram geradas 1.918 novas vagas de trabalho com carteira assinada, o que elevou o universo de empregados formais em Mato Grosso do Sul a 633.331. O setor que mais empregou no mês passado em MS foi o comércio (1.494), seguido dos serviços (1.073) e indústria (513). Por outro lado, dois setores apresentaram retração, foram o da construção civil (com redução de 715 postos) e agropecuária (com redução de 447).

“O Mato Grosso do Sul tem demonstrado uma elevada capacidade de captação de investimentos privados. E o Governo do Estado, por sua vez, também tem realizado uma série de investimentos públicos, tanto que Mato Grosso do Sul é o Estado que mais aplica recursos públicos per capita do País em obras e serviços que melhoram a vida das pessoas. Isso gera um ambiente propício para os negócios”, disse o secretário da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck.

Em nível nacional o saldo de novembro também foi positivo, com 130.097 novos empregos criados. No acumulado de janeiro a novembro, foram gerados no país 1.914.467 postos de trabalho.