Três Lagoas encerra o semestre com R$ 4,5 bi em produtos exportados

TTrês Lagoas encerrou o primeiro semestre de 2023 no topo entre os municípios de Mato Grosso do Sul que mais exportaram produção industrial para outros países. De janeiro a junho deste ano, o município exportou US$ 945,10 milhões, o equivalente a R$ 4,5 bilhões, conforme o valor atual do dólar americano que está cotado em R$ 4,79.

O principal município exportador no período de janeiro a junho de 2023 foi Três Lagoas, com cerca de 23,71% dos valores exportados, composição está baseada no setor de Papel e Celulose. De acordo com dados da balança comercial, no primeiro semestre deste ano, a celulose foi responsável por 18,17% de toda a exportação de Três Lagoas, contabilizando 2.207.741,43 toneladas da produção exportada.

Três Lagoas já se consolidou como a principal exportadora de Mato Grosso do Sul, e a celulose segue como o carro chefe. A liderança no ranking de exportações foi conquistada por Três Lagoas, após a chegada das indústrias de celulose. A industrialização tem proporcionando não só a liderança no ranking das exportações, mas também contribuído para a geração de empregos e para o aquecimento da economia.

O saldo da balança comercial de Mato Grosso do Sul no primeiro semestre de 2023 chegou a US$_3,759 bilhões, valor 51,62% superior ao verificado no mesmo período do ano passado. De janeiro a junho deste ano de 2023, as exportações de Mato Grosso do Sul cresceram 28,52%, saindo de US$_4,149 bilhões para US$_5,333 bilhões, enquanto que as importações recuaram de U$ 1,670 bilhão para US$_1,573 bilhão, queda de 5,79% no período.

Apesar de Três Lagoas liderar o ranking de exportações, a celulose não foi o produto mais exportado no primeiro semestre deste ano. A soja ocupa a primeira posição entre os produtos exportados, representando 44,01% do total e registrando crescimento de 58,84% em termos de volume e de 48,94% em termos de valor. A empresa Cargil contribui para esses dados.

O segundo produto da pauta é a celulose, com 14,47% de participação e aumento em termos de valor de 2,35% em relação ao primeiro semestre de 2022. Houve queda de 22,12% nas exportações de carne bovina no período, ao mesmo tempo que outros produtos apresentaram crescimento de destaque, como o milho (+154,47%), açúcar (+413,50%), Minério de Ferro (+62,12%) e ferro-gusa (+45,53%).

A China segue como o principal parceiro comercial nas vendas externas de Mato Grosso do Sul, concentrando 42,63% do valor total das exportações no primeiro semestre de 2023. Neste período, os países com maiores aumentos na participação foram: Polônia (+437,69%) e Argentina (+204,03%).