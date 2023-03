Três Lagoas enfrenta epidemia de dengue e lidera ranking dos municípios com mais casos da doença

Três Lagoas já contabiliza mais de mil casos confirmados de dengue do início do ano até agora. Duas mortes pela doença já foram registradas na cidade, que registra muitas pessoas com sintomas da doença. Isso tem refletido na superlotação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e em internações.

E para agravar a situação, Três Lagoas, assim como os demais municípios do Estado e do Brasil, não dispõe de incentivo para o trabalho do fumacê. Esse produto é adquiro pelo Ministério da Saúde, que desde o ano passado não dispõe para repassar aos municípios.

Segundo o coordenador de Endemias de Três Lagoas, Alcides Ferreira, esse é um produto importado e os municípios não conseguem adquiri-lo, apenas o Ministério da Saúde que faz a compra e repassa aos municípios. Esse momento de epidemia, segundo o coordenador, seria o ideal para a utilização no combate ao mosquito transmissor da dengue.

Como o produto está em falta, Alcides pede a colaboração dos moradores para que ajudem o poder público no combate ao mosquito. Em entrevista ao RCN Notícias, o coordenador disse que os agentes de endemias têm feito mutirões, indo as casas dos bairros com mais casos de dengue, e que, infelizmente tem encontrado muitos focos do mosquito. “Temos encontrado muita água acumulada e larvas. É importante que o morador mantenha os quintais, as casas limpas, livres dos focos”, solicitou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja entrevista sobre o assunto: