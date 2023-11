Três Lagoas enfrenta onda de calor que pode chegar aos 45ºC

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para uma onda de calor prevista para os próximos dias com potencial para provocar recordes de temperaturas máximas que devem superar os 42Cºem áreas do Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, principalmente nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, consequentemente, em Três Lagoas.

De acordo com a análise dos meteorologistas do Inmet, o aviso meteorológico especial é de perigo potencial de nível amarelo, que é quando a previsão indica que as temperaturas devem ficar 5ºC acima da média pelo período de dois a três dias consecutivos.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec/MS), no período de 10 a 20 de novembro os modelos meteorológicos indicam a atuação de um bloqueio atmosférico, que irá favorecer uma intensa onda de calor e temperaturas que podem atingir os 40 a 45ºC.

De acordo com a Cemtec, uma massa de ar quente deve cobrir a região e provocar uma onda de calor extremo no Estado. Os termômetros podem registrar até 47ºC entre a região de Corumbá e o Paraguai. Porém, o Cemtec prevê que termômetros podem chegar a 45ºC, o que será novo recorde do ano.

Além do calor intenso, a previsão meteorológica indica baixos índices de umidade relativa do ar, entre 10% e 30%, e não há probabilidade de chuva para os próximos dias. Contudo, a área de abrangência do fenômeno deve sofrer alterações.

O Inmet informou que a intensidade do aviso está relacionada com a persistência do fenômeno e não aos desvios de temperatura absolutos em si. E afirma ainda que segue monitorando a situação, que caso persista, um novo aviso será emitido e o nível de severidade poderá ser alterado.

BALANÇO

Nos últimos meses, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vem realizando uma análise meteorológica específica para o Brasil, utilizando dados de temperatura média do ar das estações meteorológicas do Inmet espelhadas por todo o território nacional. De acordo com o levantamento, as temperaturas ficaram acima da média histórica nos meses junho a outubro de 2023. Segundo o Inmet, dentre os quatros meses consecutivos mais quentes de 2023, setembro apresentou o maior desvio, que é a diferença entre o valor registrado e a média histórica, desde 1961, com 1,6ºC acima da climatologia de 1991/2020.

Em 2023, os meses citados foram marcados por calor extremo em grande parte do país e eventos de onda de calor, reflexo dos impactos do fenômeno El Niño, que é o aquecimento acima da média das águas do Oceano Pacífico Equatorial, que tende a favorecer o aumento da temperatura em várias regiões do planeta.