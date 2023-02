Três Lagoas está com alerta de chuvas intensas até quarta-feira

A cidade de Três Lagoas está com um alerta de chuvas intensas pelo menos até quarta-feira (8) pela manhã. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

De acordo com o portal da entidade, pode chover 60 milímetros até amanhã. Há também previsão de ventos que podem chegar a 100 km/h. A Defesa Civil esclarece que, em caso de rajadas de vento, o ideal é não se abrigar debaixo de árvores, devido aos riscos de queda e de descargas elétricas.



Outra recomendação é não estacionar carros perto de torres de transmissão e placas de propaganda. Se for possível, retire aparelhos elétricos da tomada. Outras informações podem ser obtidas através do telefone da Defesa Civil (199) e do Corpo de Bombeiros (193).