Três Lagoas está em alerta para tempestade

Três Lagoas está entre os 20 municípios do Estado em alerta para risco de tempestade. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é para a região da faixa Leste de Mato Grosso do Sul e abrange 20 municípios.

São eles: Água Clara, Alcinópolis, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Figueirão, Inocência, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Paranaíba, Rias do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas.

De acordo com o Inmet, há possibilidade de chuva de até 50 milímetros, rajadas de vento de 60 km por hora e queda de granizo.