Três Lagoas está na rota de tempestade e rajadas de vento nesta quinta-feira

A previsão do tempo indica o dia de sol com muitas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme, nesta quinta-feira (5), em Três Lagoas.

De acordo com Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), este cenário é devido ao avanço de uma frente fria de fraca intensidade e uma área de baixa pressão atmosférica, que promove pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul.

O alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), continua em vigor para toda a região Leste do Estado.

Este alerta indica tempestade acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Em Três Lagoas, a mínima registrada foi de 24°C, e a máxima pode chegar aos 35°C.