Três Lagoas fecha 3ª etapa do Circuito Estadual de Beach Tennis entre os três melhores de MS

A equipe de Três Lagoas ranqueou e está no TOP 3 do Circuito Estadual de Beach Tennis, que teve a sua 3ª rodada realizada no fim de semana, em Dourados. Disputando com mais de 170 atletas de 11 cidades, os três-lagoenses permanecem na linha principal do Circuito, que terá sua 4ª etapa realizada aqui no Munícipio em julho.

Com apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer, os atletas finalizaram os embates. Em 1° lugar ficou a dupla Simone e Vivian (categoria 40+), também em 1° lugar, Luiza e Maria Júlia (categoria Sub18). Em 2º lugar ficaram as duplas

Harry e Bruno (categoria C masc.), Jéssica e Simone (categoria A fem.) e Pietro e Theo (categoria Sub14). As duplas Marcelo e Laércio (categoria 50+ masc.) e Fabiana e Claudia (categoria 40+ fem) ficaram em 3º lugar.

O professor e técnico Marcus Vinicius agradeceu o secretário de Esporte, Rialino Medeiros e do prefeito Angelo Guerreiro por proporcionar aos atletas de beach tennis a chance de representar Três Lagoas em outros municípios e trazer resultados como estes.