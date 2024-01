Três Lagoas fica entre os 100 com maior PIB Industrial do Brasil

Dois municípios de Mato Grosso do Sul estão no ranking dos 100 municípios brasileiros com maiores valores adicionados bruto da Indústria. No ranking nacional, Três Lagoas ocupa o 53º lugar, com valor adicionado bruto de cerca de R$ 6,62 bilhões. No cenário estadual, fica em 1ª lugar.

Campo Grande ficou no 96º lugar no ranking nacional e em segundo no estadual, com valor adicionado bruto de cerca de R$ 4,35 bilhões. O município de Maricá (RJ) passou a ocupar o primeiro lugar no ranking, com valor de R$ 65,6 bilhões. O município de São Paulo (SP), por sua vez, passou a ocupar o 2º lugar, com R$ 62,5 bilhões.

Pela primeira vez, desde o início da série histórica, em 2002, a capital paulista não esteve na primeira posição. Esta posição foi ocupada por Maricá, que em 2021, concentrou 3,3% do valor adicionado bruto da Indústria; devido à extração de petróleo e gás. Em 2020, Maricá figurava a 5ª posição no ranking.